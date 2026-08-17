Трамп рассказал о контактах с КСИР

У США есть неофициальный канал связи с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Об этом в эфире телеканала Fox News заявил журналист Трей Йингст по итогам общения с американским президентом Дональдом Трампом.

«Президент Трамп подтвердил, что есть неофициальный канал с КСИР. Американские чиновники общаются напрямую с представителями КСИР в Иране», — рассказал журналист.

До этого о неофициальных каналах связи между Белым домом и руководством КСИР со ссылкой на источники сообщал портал Axios.

На прошлой неделе Трамп заявлял, что американские военные полностью контролируют Ормузский пролив. Он утверждал, что у Ирана отсутствуют флот и военно-воздушные силы, а оставшиеся военнослужащие не получают выплат.