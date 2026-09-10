Мать убитой в Турции 146 ударами ножниц азербайджанки требует сурового наказания для зятя

В Турции продолжается суд над гражданином Азербайджана Салиджаном Мехметом, который в прошлом году в городе Бурса убил свою жену Арзу Халилову, нанеся ей 146 ударов ножницами.

Как сообщают турецкие СМИ, очередное заседание состоялось в 19-м суде по тяжким уголовным делам Бурсы. На процесс также пришла мать Арзу — Зульфия Халилова.

Ранее мать погибшей заявляла, что не имеет претензий к Салиджану Мехмету, однако на этот раз изменила свою позицию. Она потребовала для Салиджана сурового наказания и заявила, что выступает против него.

Кроме того, суд постановил назначить дополнительную экспертизу для оценки психического состояния Салиджана Мехмета.

Выступая в суде, С. Мехмет заявил, что заранее не планировал убийство жены. По его словам, некоторые его близкие спровоцировали его на совершение преступления.

Отметим, что на предыдущем судебном заседании С. Мехмет заявил, что страдал психическим заболеванием, и потребовал назначить экспертизу.

Напомним, что происшествие произошло 3 ноября 2025 года в доме, расположенном в районе Йылдырым города Бурса. Во время бытового конфликта Салиджан взял ножницы и напал на женщину, с которой состоял в религиозном браке. Он нанес ей 146 ударов. 72 из них были проникающими.

Местная прокуратура потребовала приговорить 26-летнего Салиджана к пожизненному заключению. После супругов остались две малолетние дочери в возрасте 1 и 4 лет.

Отметим, что Салиджан Мехмет является гражданином Азербайджана, а Арзу Халилова — гражданкой России.