В Азербайджане снизилась рождаемость и выросла смертность

В Азербайджане сократилось число новорожденных, а количество смертей увеличилось.

Об этом сообщили в Государственном комитете по статистике Азербайджана.

В январе-июне 2026 года районные и городские отделы регистрации Министерства юстиции зарегистрировали 40 798 новорожденных. Это на 4 818 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди родившихся детей 53.5% составили мальчики, 46.5% - девочки.

За шесть месяцев было зарегистрировано 30 625 случаев смерти, что на 1 225 больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.