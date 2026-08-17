В Азербайджане снизилась рождаемость и выросла смертность
В Азербайджане сократилось число новорожденных, а количество смертей увеличилось.
Об этом сообщили в Государственном комитете по статистике Азербайджана.
В январе-июне 2026 года районные и городские отделы регистрации Министерства юстиции зарегистрировали 40 798 новорожденных. Это на 4 818 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Среди родившихся детей 53.5% составили мальчики, 46.5% - девочки.
За шесть месяцев было зарегистрировано 30 625 случаев смерти, что на 1 225 больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
1656