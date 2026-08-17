В TƏBİB произошли структурные изменения и новые назначения - ФОТО

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана произошли очередные кадровые перестановки.

Как передает Unikal, соответствующие распоряжения подписал исполнительный директор TƏBİB Анар Байрамов.

Согласно документу, вместо департамента международных связей TƏBİB сформирован отдел международных связей. Руководителем этого отдела назначен Атилла-Туран Байрамов.

Департамент по работе с обращениями объединен с департаментом административного управления. Ильхам Гусейнов освобожден от должности главы департамента по работе с обращениями. Руководителем объединенного департамента административного управления и работы с обращениями назначен Эльвин Байрамов.

Также руководитель департамента обучения и исследований Теймур Мирзабейли освобожден от занимаемой должности. На его место назначена Эльза Эфендиева.