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Trendyol стал титульным спонсором чемпионатa Европы CEV среди женщин по волейболу 2026

First News Media17:26 - Сегодня
Trendyol стал титульным спонсором чемпионатa Европы CEV среди женщин по волейболу 2026

В соответствии с соглашением, заключенным между Европейской конфедерацией волейбола (CEV) и Trendyol, предстоящий чемпионат Европы  среди женщин по волейболу 2026 (CEV EuroVolley 2026), который стартует 21 августа, официально получит название «CEV Trendyol EuroVolley 2026 Women».

Являясь генеральным спонсором национальных сборных Турции по волейболу с 2022 года, Trendyol расширяет свою поддержку турецкого волейбола и становится титульным спонсором главного европейского турнира среди национальных сборных, который пройдет в Турции, Чехии, Азербайджане и Швеции. Во время матчей в Стамбуле Trendyol также объединит технологии и спорт, предложив специальные активности для болельщиков.

Trendyol, одна из ведущих мировых платформ электронной коммерции, стала титульным спонсором чемпионата Европы по волейболу среди женщин CEV EuroVolley 2026. Так, чемпионат от начала до конца будет официально называться «CEV Trendyol EuroVolley 2026 Women». Это знаковое титульное спонсорство, первое подобное с 2009 года, охватывает весь турнир, который пройдет в Турции, Чехии, Азербайджане и Швеции.

«Это партнерство еще раз подтверждает растущую привлекательность наших главных соревнований. Мы благодарны Trendyol за готовность объединить усилия с нами и местными организаторами, чтобы устроить настоящий праздник волейбола сразу в четырех странах. Интерес к турниру растет с каждым днем, и я уверен, что вместе мы сможем вывести EuroVolley и женский волейбол на новый уровень», отметил президент CEV Роко Сикирич. 

«Благодаря титульному спонсорству CEV Trendyol EuroVolley 2026 Women мы выводим нашу многолетнюю поддержку турецкого волейбола на международный уровень. В год, когда Турция принимает этот крупный турнир, мы будем поддерживать нашу национальную сборную и турецкий волейбол, одновременно объединяя технологии и спорт, чтобы дать болельщикам новые возможности ощутить всю атмосферу и эмоции чемпионата», прокомментировал президент Trendyol Group Чаглаян Четин. 

Объединяя технологии и спорт

Всего в Стамбуле от группового этапа до финала состоится 25 матчей. На протяжении чемпионата в городе соберутся национальные сборные разных стран, представители федераций и поклонники волейбола. Поскольку полуфиналы и финал также пройдут в Стамбуле, город на Босфоре станет центром европейского женского волейбола.

В рамках титульного спонсорства Trendyol будет представлен в различных зонах арены, а также организует серию мероприятий для болельщиков на протяжении всего турнира. В специальной фан-зоне Trendyol в Стамбуле болельщиков ждут интерактивные мероприятия, объединяющие технологии и спорт. Они позволят поклонникам волейбола почувствовать атмосферу турнира не только во время матчей, но и за пределами игровой площадки.

Это партнерство станет еще одним шагом в рамках долгосрочной поддержки Trendyol спорта в различных дисциплинах и на всех уровнях. Trendyol поддерживает турецкий спорт в самых разных направлениях - от Суперлиги и Первой лиги до национальных сборных Турции по футболу и волейболу, от олимпийских и паралимпийских спортсменов до волейбольных школ Fabrika. Эти школы, которые компания поддерживает совместно с Федерацией волейбола Турции, способствуют развитию массового волейбола и помогают привлекать детей к спорту с раннего возраста. Компания также выводит эту поддержку на международный уровень благодаря партнерству с ведущими мировыми спортивными организациями и проектами, включая Международный олимпийский комитет и «Финал четырех» Евролиги.

CEV Trendyol EuroVolley 2026 Women пройдет с 21 августа по 6 сентября.

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