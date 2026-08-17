В КСИР опровергли заявления Трампа о закулисных переговорах

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Мохеби опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон через закулисный канал ведет переговоры с представителями КСИР по вопросам, связанным с войной.

Об этом сообщает Tasnim.

«Никакого диалога между представителями КСИР с американцами не идет, это ложное заявление Трампа представляет собой лишь фантазии, порожденные воображением и кошмарами, ставшими следствием его отчаяния и поражения в войне», — сказал он.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о наличии неофициального канала связи с КСИР, рассказал журналист телеканала Fox News Трей Йингст.