Мужчина, объявленный в розыск по линии Интерпола, экстрадирован из Казахстана в Азербайджан

В результате переговоров, проведённых после направления Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики запроса об экстрадиции компетентным органам Республики Казахстан, а также предоставления документов, требуемых в соответствии с международными процедурами, была достигнута договорённость об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Аскерова Тахира Айдын оглу на родину.

Об этом сообщили 1news.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Так, на основании материалов уголовного дела, предварительное следствие по которому ведётся Главным оперативно-следственным управлением Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики, были выявлены основания для подозрения в том, что Аскеров Тахир Айдын оглу в составе группы лиц по предварительному сговору контрабандным путём, без декларирования, перевёз с целью сбыта через таможенную границу страны крупную партию наркотиков.

На основании собранных доказательств 25 февраля 2026 года в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджанской Республики было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого по статьям 206.3.2, 234.4.1 и 234.4.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (контрабанда, совершённая группой лиц по предварительному сговору, незаконное приобретение, хранение и перевозка крупной партии наркотиков с целью сбыта). В связи с уклонением от следствия в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста, и через Национальное центральное бюро Интерпола в Баку он был объявлен в международный розыск.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий Т. Аскеров был задержан на территории Республики Казахстан.

После завершения процедуры экстрадиции он был доставлен в Азербайджанскую Республику сотрудниками Пенитенциарной службы Министерства юстиции и передан следственному органу.

Генеральная прокуратура и впредь продолжит тесное сотрудничество с зарубежными партнёрскими структурами, в том числе с Интерполом, в направлении установления местонахождения лиц, находящихся в международном розыске, и их экстрадиции в Азербайджанскую Республику.