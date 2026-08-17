На двух улицах Баку будет ограничено движение транспорта

В Баку в связи с ремонтными работами будет временно ограничено движение автомобилей на двух улицах.

Как сообщили 1news.az в Госагентстве автомобильных дорог, с 18 августа с 08:00 будет закрыт для движения участок улицы Захида Халилова в Ясамальском районе - от улицы Акима Аббасова до Абдуррагим-бека Хагвердиева.

В Наримановском районе с 20:00 того же дня будет ограничено движение на участке улицы Джейхуна Гаджибейли - от ул. Ханифе Алескерова до Михаила Каверочкина.

Ограничения будут действовать до завершения ремонтных работ. Водителей просят пользоваться альтернативными маршрутами.