США выделят почти $23 млрд на расширение выпуска Tomahawk

Министерство обороны США заключило контракт на сумму 22,9 млрд долларов с компанией Raytheon, входящей в структуру RTX, для ускоренного производства крылатых ракет Tomahawk.

Как сообщает официальный сайт Пентагона, соглашение направлено на расширение производственных мощностей и ускорение поставок ракет, являющихся ключевым средством ВМС США для нанесения дальнобойных ударов. Замминистра обороны по вопросам закупок Майкл П. Даффи отметил, что контракт позволит обеспечить военнослужащих необходимым вооружением и даст оборонной промышленности стабильность для расширения штата и укрепления цепочек поставок.

Кроме того, крупная сделка стала частью Стратегии трансформации закупок Пентагона. Документ предусматривает сокращение сроков поставки критически важных видов вооружений на вооружение американской армии.