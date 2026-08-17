170 человек получили право на внеконкурсное поступление в университеты

В Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана подвели итоги внеконкурсного зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения на 2026-2027 учебный год.

Как сообщили в ГЭЦ, согласно правилам приема, право на зачисление вне конкурса получают победители международных и республиканских олимпиад, конкурсов и соревнований, а также выпускники международно аккредитованных программ. После проверки документов кандидаты были приглашены в Центр для выбора специальности и успешно зачислены на соответствующие направления.

По результатам проверки, в этом году вне конкурса в вузы поступили 3 человека как победители международных предметных олимпиад, 104 человека — как победители республиканских предметных олимпиад, а также 63 человека — как выпускники международно аккредитованной программы IB (International Baccalaureate). Кроме того, в Университет ADA на основе результатов экзамена SAT и в качестве выпускников школы ADA в общей сложности было зачислено 520 абитуриентов.

Источник: Day.Az