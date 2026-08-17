Греческий нефтяной танкер Skiros подвергся удару под Новороссийском

Греческий нефтяной танкер Skiros подвергся атаке в акватории Черного моря после погрузки российской нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском.

Как сообщает Bloomberg, инцидент с танкером класса «Суэцмакс» произошел вечером в воскресенье, 16 августа. В материале агентства отмечается, что этот удар по судну, заходившему в терминал КТК, стал первым после почти трехнедельного затишья в регионе.