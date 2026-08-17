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Трамп заявил, что Ким Чен Ын согласился на переговоры

First News Media22:42 - 17 / 08 / 2026
Трамп заявил, что Ким Чен Ын согласился на переговоры

Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету существенно сократить масштаб совместных военных учений с Южной Кореей. Также Трамп заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ответил согласием на предложение президента США Дональда Трампа провести переговоры.

Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Подобные манёвры подают «совершенно неуместный и враждебный сигнал» КНДР, написал Трамп, напомнив о своих «очень хороших отношениях» с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

По словам главы Белого дома, совместные учения обходятся слишком дорого, причём главную финансовую нагрузку несут США. Трамп отметил, что полностью отменять текущие манёвры уже поздно, поэтому поручил министру обороны именно сократить их масштаб.

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