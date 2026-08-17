Старейший монарх Европы Харальд V попал в больницу

Король Норвегии Харальд V был госпитализирован в Национальную больницу в Осло.

Как сообщает Sweden Herald со ссылкой на заявление королевского двора, 89-летний монарх проходил терапию гемолитической анемии, которая привела к задержке жидкости в организме, из-за чего потребовалось вмешательство врачей. Ранее в августе монарх уже проходил плановое медицинское обследование.

Харальд V занимает престол с 1991 года и является старейшим правящим монархом Европы. В последние годы у него неоднократно возникали проблемы со здоровьем, включая госпитализации с инфекциями и установку кардиостимулятора в марте 2024 года. Первым в очереди на норвежский престол является его 53-летний сын, наследный принц Хокон.