Сегодня профессиональный праздник азербайджанских пограничников - ФОТО

Сегодня профессиональный праздник сотрудников органов пограничной охраны Азербайджанской Республики.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, исполняется 107 лет со дня создания Государственной пограничной охраны.

Государственная пограничная служба (ГПС), в настоящее время продолжающая и развивающая традиции пограничной охраны, с уважением относится к своему прошлому, гордится достижениями, с чувством уверенности смотрит в будущее.

Пограничная охрана Азербайджана была создана 18 августа 1919 года. С принятием парламентом Азербайджанской Демократической Республики закона об охране границ была сформирована правовая основа национальной пограничной охраны. Распоряжением, подписанным Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 2000 году, 18 августа ежегодно отмечается как профессиональный праздник пограничников.

Во времена Советского Союза пограничная служба функционировала в составе Комитета государственной безопасности. Реорганизация и развитие пограничной охраны Азербайджана после восстановления независимости тесно связаны с именем Великого лидера Гейдара Алиева. Впервые трехцветный флаг Азербайджана в Вооруженных силах был поднят 22 августа 1992 года в Нахчыванском пограничном отряде, что также стало одним из важных событий в истории национальной пограничной охраны.

Важные процессы – от создания первичной необходимой инфраструктуры на границах до формирования ГПС - осуществлялись под руководством созидателя независимого Азербайджана, Общенационального лидера Гейдара Алиева. Создание в 2002 году ГПС еще раз продемонстрировало, что надежная охрана границ имеет особое значение для Азербайджанского государства.

В последующие годы благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева была усилена материально-техническая база ГПС, созданы новые пограничные отряды и заставы. Полностью обеспечена надежная охрана границ Родины в воздухе, на воде и на суше. Ускорено применение современных технических средств в охране государственных границ, завершилась организация системы охраны морских границ и пограничной авиации.

Приняты необходимые меры для улучшения социально-бытовых условий личного состава, улучшению служебно-боевых возможностей пограничников, повышения их профессиональной подготовки, обеспечения новым оружием, техникой и оборудованием. Подписанное Президентом Ильхамом Алиевым в 2007 году Распоряжение о создании Академии Государственной пограничной службы сыграло существенную роль в совершенствовании системы охраны границ.

После восстановления Азербайджаном независимости организация надежной охраны государственной границы и делимитация границ с соседними странами стали одним из приоритетов государственной политики. Национальная пограничная стратегия, успешно продолжаемая Президентом Ильхамом Алиевым, обозначила концептуальные основы пограничной политики. В качестве примера можно привести установление в 2018 году на территории села Зухул Гусарского района первого пограничного знака на государственной границе Азербайджанской Республики с Российской Федерацией.

В последние годы система управления ГПС была усовершенствована в соответствии с современными требованиями. Расширено применение современных систем радиосвязи и телекоммуникации. Организация контроля на погранично-пропускных пунктах приведена в соответствие с международными стандартами. Личный состав оснащен современным техническим оборудованием для осуществления надежного пограничного досмотра лиц и транспортных средств, пересекающих государственную границу. С подключением всех погранично-пропускных пунктов к автоматизированной информационно-поисковой системе обеспечен строгий контроль за миграционными процессами.

Личный состав ГПС проявил большую самоотверженность и героизм и в Отечественной войне. Для успешного выполнения боевых задач, поставленных перед структурой, во время 44-дневной войны были мобилизованы все силы и средства. Военнослужащие ГПС проявили особое мужество при освобождении 132-километрового участка азербайджано-иранской государственной границы, Физулинского, Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов, поселка Гадрут и города Шуша.

Начиная с первого дня Отечественной войны, азербайджанские пограничники освободили большую территорию от линии соприкосновения на территории Физулинского района до государственной границы с Арменией, в том числе молниеносной атакой на расстоянии 105 километров в течение 24 часов нанесли сокрушительные удары по врагу. На древнем Худаферинском мосту и на наших священных землях вдоль государственных границ был поднят флаг Азербайджана, освобождены стратегические высоты на государственной границе с Арменией.

В результате профессионального применения ГПС беспилотников Harop, Quzğun и Hermes были выведены из строя стратегически важная боевая техника, ракетные системы, зенитно-ракетные комплексы, танки, боевые бронированные машины и другая техника противника, уничтожены командные пункты управления и обезврежена многочисленная живая сила, в целом уничтожено 290 целей противника.

В Отечественной войне 47 пограничников стали шехидами, 197 – получили ранения. 12 пограничников (из них четверо посмертно), продемонстрировавших пример личного мужества и героизма в боях, были удостоены звания Героя Отечественной войны. Наряду с этим, сотни пограничников награждены различными орденами и медалями.

Во время провокаций, совершенных армянскими вооруженными силами в период после Отечественной войны, азербайджанские пограничники дали достойный ответ врагу, проявив бдительность и высокую боевую подготовку.

После обеспечения территориальной целостности нашей страны и освобождения от оккупации государственной границы с Арменией на этих территориях была создана необходимая инфраструктура пограничной обороны и охраны, приступили к деятельности новые воинские части.

8 ноября прошлого года на военном параде на площади Азадлыг в Баку, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне, парадный расчет ГПС в составе 2 колонн под руководством Героя Отечественной войны генерал-лейтенанта Ильхама Мехдиева твердым шагом прошел перед трибуной. Боевые корабли и катера Береговой охраны ГПС продемонстрировали на военном параде высокую боевую готовность в прибрежных водах Каспийского моря, а затем приняли участие в прохождении военной техники.

Сегодня Пограничная охрана Азербайджана по профессионализму личного состава, уровню оснащенности вооружением и военной техникой, а главное – по показателям служебно-боевой деятельности занимает ведущие позиции не только в регионе, но и во всей Европе.

Все это показывает, что Азербайджанское государство обладает сильной и профессиональной системой пограничной охраны для обеспечения надежной защиты своих границ. А азербайджанские пограничники достойно выполняют такую почетную и ответственную задачу, как охрана рубежей Родины.

Отметим, что накануне 107-й годовщины создания Государственной пограничной охраны Президент Ильхам Алиев подписал распоряжения о награждении военнослужащих ГПС. Этими распоряжениями ряду военнослужащих были присвоены высшие воинские звания, несколько военнослужащих и один гражданский работник ГПС, ставшие шехидами в боевых операциях за восстановление территориальной целостности Азербайджанской Республики и при исполнении служебных обязанностей по охране государственной границы, были награждены орденом «За службу Отечеству» 3-й степени, а некоторые военнослужащие удостоены различных орденов и медалей.