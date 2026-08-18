 Сегодня профессиональный праздник азербайджанских пограничников - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Сегодня профессиональный праздник азербайджанских пограничников - ФОТО

First News Media09:13 - Сегодня
Сегодня профессиональный праздник азербайджанских пограничников - ФОТО

Сегодня профессиональный праздник сотрудников органов пограничной охраны Азербайджанской Республики.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, исполняется 107 лет со дня создания Государственной пограничной охраны.

Государственная пограничная служба (ГПС), в настоящее время продолжающая и развивающая традиции пограничной охраны, с уважением относится к своему прошлому, гордится достижениями, с чувством уверенности смотрит в будущее.

Пограничная охрана Азербайджана была создана 18 августа 1919 года. С принятием парламентом Азербайджанской Демократической Республики закона об охране границ была сформирована правовая основа национальной пограничной охраны. Распоряжением, подписанным Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 2000 году, 18 августа ежегодно отмечается как профессиональный праздник пограничников.

Во времена Советского Союза пограничная служба функционировала в составе Комитета государственной безопасности. Реорганизация и развитие пограничной охраны Азербайджана после восстановления независимости тесно связаны с именем Великого лидера Гейдара Алиева. Впервые трехцветный флаг Азербайджана в Вооруженных силах был поднят 22 августа 1992 года в Нахчыванском пограничном отряде, что также стало одним из важных событий в истории национальной пограничной охраны.

Важные процессы – от создания первичной необходимой инфраструктуры на границах до формирования ГПС - осуществлялись под руководством созидателя независимого Азербайджана, Общенационального лидера Гейдара Алиева. Создание в 2002 году ГПС еще раз продемонстрировало, что надежная охрана границ имеет особое значение для Азербайджанского государства.

В последующие годы благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева была усилена материально-техническая база ГПС, созданы новые пограничные отряды и заставы. Полностью обеспечена надежная охрана границ Родины в воздухе, на воде и на суше. Ускорено применение современных технических средств в охране государственных границ, завершилась организация системы охраны морских границ и пограничной авиации.

Приняты необходимые меры для улучшения социально-бытовых условий личного состава, улучшению служебно-боевых возможностей пограничников, повышения их профессиональной подготовки, обеспечения новым оружием, техникой и оборудованием. Подписанное Президентом Ильхамом Алиевым в 2007 году Распоряжение о создании Академии Государственной пограничной службы сыграло существенную роль в совершенствовании системы охраны границ.

После восстановления Азербайджаном независимости организация надежной охраны государственной границы и делимитация границ с соседними странами стали одним из приоритетов государственной политики. Национальная пограничная стратегия, успешно продолжаемая Президентом Ильхамом Алиевым, обозначила концептуальные основы пограничной политики. В качестве примера можно привести установление в 2018 году на территории села Зухул Гусарского района первого пограничного знака на государственной границе Азербайджанской Республики с Российской Федерацией.

В последние годы система управления ГПС была усовершенствована в соответствии с современными требованиями. Расширено применение современных систем радиосвязи и телекоммуникации. Организация контроля на погранично-пропускных пунктах приведена в соответствие с международными стандартами. Личный состав оснащен современным техническим оборудованием для осуществления надежного пограничного досмотра лиц и транспортных средств, пересекающих государственную границу. С подключением всех погранично-пропускных пунктов к автоматизированной информационно-поисковой системе обеспечен строгий контроль за миграционными процессами.

Личный состав ГПС проявил большую самоотверженность и героизм и в Отечественной войне. Для успешного выполнения боевых задач, поставленных перед структурой, во время 44-дневной войны были мобилизованы все силы и средства. Военнослужащие ГПС проявили особое мужество при освобождении 132-километрового участка азербайджано-иранской государственной границы, Физулинского, Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов, поселка Гадрут и города Шуша.

Начиная с первого дня Отечественной войны, азербайджанские пограничники освободили большую территорию от линии соприкосновения на территории Физулинского района до государственной границы с Арменией, в том числе молниеносной атакой на расстоянии 105 километров в течение 24 часов нанесли сокрушительные удары по врагу. На древнем Худаферинском мосту и на наших священных землях вдоль государственных границ был поднят флаг Азербайджана, освобождены стратегические высоты на государственной границе с Арменией.

В результате профессионального применения ГПС беспилотников Harop, Quzğun и Hermes были выведены из строя стратегически важная боевая техника, ракетные системы, зенитно-ракетные комплексы, танки, боевые бронированные машины и другая техника противника, уничтожены командные пункты управления и обезврежена многочисленная живая сила, в целом уничтожено 290 целей противника.

В Отечественной войне 47 пограничников стали шехидами, 197 – получили ранения. 12 пограничников (из них четверо посмертно), продемонстрировавших пример личного мужества и героизма в боях, были удостоены звания Героя Отечественной войны. Наряду с этим, сотни пограничников награждены различными орденами и медалями.

Во время провокаций, совершенных армянскими вооруженными силами в период после Отечественной войны, азербайджанские пограничники дали достойный ответ врагу, проявив бдительность и высокую боевую подготовку.

После обеспечения территориальной целостности нашей страны и освобождения от оккупации государственной границы с Арменией на этих территориях была создана необходимая инфраструктура пограничной обороны и охраны, приступили к деятельности новые воинские части.

8 ноября прошлого года на военном параде на площади Азадлыг в Баку, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне, парадный расчет ГПС в составе 2 колонн под руководством Героя Отечественной войны генерал-лейтенанта Ильхама Мехдиева твердым шагом прошел перед трибуной. Боевые корабли и катера Береговой охраны ГПС продемонстрировали на военном параде высокую боевую готовность в прибрежных водах Каспийского моря, а затем приняли участие в прохождении военной техники.

Сегодня Пограничная охрана Азербайджана по профессионализму личного состава, уровню оснащенности вооружением и военной техникой, а главное – по показателям служебно-боевой деятельности занимает ведущие позиции не только в регионе, но и во всей Европе.

Все это показывает, что Азербайджанское государство обладает сильной и профессиональной системой пограничной охраны для обеспечения надежной защиты своих границ. А азербайджанские пограничники достойно выполняют такую почетную и ответственную задачу, как охрана рубежей Родины.

Отметим, что накануне 107-й годовщины создания Государственной пограничной охраны Президент Ильхам Алиев подписал распоряжения о награждении военнослужащих ГПС. Этими распоряжениями ряду военнослужащих были присвоены высшие воинские звания, несколько военнослужащих и один гражданский работник ГПС, ставшие шехидами в боевых операциях за восстановление территориальной целостности Азербайджанской Республики и при исполнении служебных обязанностей по охране государственной границы, были награждены орденом «За службу Отечеству» 3-й степени, а некоторые военнослужащие удостоены различных орденов и медалей.

Поделиться:
515

Актуально

Политика

Посол России вызван в МИД Азербайджана из-за провокационных заявлений в ...

Экономика

Рейтинг жалоб Центробанка за июль: Unibank всё-таки дошёл до первого места, Yelo Bank и ...

Общество

В Баку призвали Москву пресечь антиазербайджанскую риторику

Общество

Остался один день: ГЭЦ обратился к абитуриентам по поводу выбора специальностей

Общество

Экспедиция, проливающая свет на историю Салбира: обнаружена 32-метровая оборонительная стена - ФОТО

Владимир Кличко прокомментировал смерть бывшей невесты Хейден Панеттьери - ФОТО

Авторитетный международный журнал рассказал об обновленных 100 манатах Азербайджана – ФОТО 

Сильный пожар в Насиминском районе Баку - ВИДЕО

Выбор редактора

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

Новости для вас

МЧС: ребёнка, застрявшего в насосе бассейна Sea Breeze, спасти не удалось - ОБНОВЛЕНО

Главу азербайджанской диаспоры Москвы депортировали из России

Летние ливни и сильный ветер: Гидрометеорология о погоде в Азербайджане

Запускаются экспресс-маршруты M1–M6: как будет работать транспорт во время ремонта в метро - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Экспедиция, проливающая свет на историю Салбира: обнаружена 32-метровая оборонительная стена - ФОТО

Сегодня, 13:45

Сент-Китс и Невис отказался поддерживать КОНКАКАФ в конфликте с руководством ФИФА

Сегодня, 13:40

Владимир Кличко прокомментировал смерть бывшей невесты Хейден Панеттьери - ФОТО

Сегодня, 13:35

Посол России вызван в МИД Азербайджана из-за провокационных заявлений в российских СМИ

Сегодня, 13:29

Обновлены прогнозы по росту ВВП ненефтегазового сектора Азербайджана

Сегодня, 13:17

Авторитетный международный журнал рассказал об обновленных 100 манатах Азербайджана – ФОТО 

Сегодня, 13:10

Сильный пожар в Насиминском районе Баку - ВИДЕО

Сегодня, 13:03

СМИ: экс-премьера Пакистана Имрана Хана перевели из тюрьмы в больницу

Сегодня, 12:53

Хуситы заявили об ударе беспилотниками по НПЗ Saudi Aramco

Сегодня, 12:47

Начался суд по делу об убийстве Тупака Шакура спустя почти 30 лет после его убийства - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:42

Лукашенко подарили первый белорусский автомат

Сегодня, 12:35

Минфин Азербайджана обновил прогноз по среднегодовой инфляции

Сегодня, 12:25

Мелания Трамп обеспокоилась за своего супруга из-за рисков покушения на него

Сегодня, 12:15

В Азербайджане закрыли ряд сайтов, незаконно распространявших музыкальный контент

Сегодня, 11:52

В Баку призвали Москву пресечь антиазербайджанскую риторику

Сегодня, 11:46

В Баку пьяная ссора в арендованном доме закончилась поножовщиной

Сегодня, 11:40

Объявленный в международный розыск азербайджанец будет экстрадирован из РФ

Сегодня, 11:33

ВСУ устроили одну из крупнейших атак на Московский регион за лето

Сегодня, 11:28

В Азербайджане нашли и вернули матери двух малолетних детей, которых забрал дедушка - ФОТО

Сегодня, 11:20

В МИД РФ прибыл посол Японии

Сегодня, 11:15
Все новости
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС
1news TV

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

С 15 августа в связи с ремонтными работами движение поездов между станциями метро «28 Мая» и «Низами» будет временно ограничено. Для14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25