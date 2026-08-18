В Египте не хотели бы ограничения свободы действий Мекканским пактом

Египет изучает возможность присоединения к Мекканскому оборонному пакту, однако не хотел бы, чтобы это соглашение ограничило свободу его действий.

Такое мнение выразил политический обозреватель египетского Центра политических и стратегических исследований "Аль-Ахрам" Башир Абдель Фаттах.

"Египет серьезно изучает вопрос присоединения к Мекканскому соглашению и ищет баланс между соблюдением собственных национальных интересов и участием в коалиции. Каир не хотел бы заключать соглашение, которое ограничило бы свободу его действий и лишило бы гибкости в принятии решений", - полагает эксперт.

Он подчеркнул, что, по его мнению, у арабской республики "нет серьезных доводов против" присоединения к пакту, однако ее руководство пока "взяло паузу" для изучения этого вопроса.

Абдель Фаттах указал, что Египет запросил у стран-участниц пояснения по ряду "технических вопросов". В частности, Каир желает уточнить, "какие рода войск будут задействованы" в случае практического применения положений пакта и каковы будут полномочия государств, подписавших соглашение. Кроме того, египетская сторона пока не получила ответа на вопросы о дислокации войск коалиции и о том, кто именно и как будет осуществлять командование ими.

"Египет поддерживает инициативы, направленные на обеспечение стабильности в регионе, однако сначала необходимо полностью прояснить ситуацию: ведь соглашение должно быть не только подписано, но и впоследствии реализовано", - резюмировал собеседник агентства.

Соглашение в Мекке подписали 7 августа наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Оно предусматривает, что нападение на одну из стран будет расцениваться как агрессия против всех участников коалиции.

13 августа глава турецкого МИД Хакан Фидан в ходе визита в Египет выразил надежду на скорое присоединение арабской республики к пакту. Однако его египетский коллега Бадр Абдель Аты отметил, что Каир "пока изучает этот вопрос" и еще не принял окончательного решения.

Источник: ТАСС