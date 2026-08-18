Иран, Газа, Мекканское соглашение: Эрдоган и Трамп поговорили по телефону

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Управление по связям с общественностью Администрации президента Турции, в ходе разговора были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган отметил, что в условиях напряженности между Ираном и США важно максимально использовать возможности дипломатии. Он выразил надежду на продолжение переговоров и заявил, что Турция продолжит поддерживать мирные усилия.

В ходе встречи Эрдоган также заявил, что Турция совместно с Пакистаном и Саудовской Аравией, подписавшими Соглашение о совместной обороне, демонстрирует твердую позицию в обеспечении региональной стабильности и безопасности.

Говоря о мирном процессе в Газе, Эрдоган отметил, что в период, когда планируется переход ко второму этапу процесса, наблюдается усиление действий израильского руководства, направленных против палестинцев. Он подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать установление прочного мира в регионе и шаги по восстановлению Газы.

Источник: Anadolu