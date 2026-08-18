Массированная атака ВСУ на Подмосковье: БПЛА попал в склад Wildberries

Беспилотник попал в склад Wildberries в Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"В Богородском повреждены два частных дома в СНТ "Альбатрос", произошло возгорание гостевого дома в Ногинске. Кроме того, беспилотник попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка - пожар локализован", - написал Воробьев утром во вторник на своей странице в мессенджере Max.

По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее губернатор сообщал об отражении масштабной атаки беспилотников на Московскую область - над территорией региона было сбито более 150 БПЛА. Они уничтожены в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Воскресенске, Ступино, Коломне и в Электростали", - написал глава региона во вторник утром в своем канале в Мах.

Источник: INTERFAX.RU