В Сенате США намерены внести резолюцию, запрещающую удары по Оману без одобрения Конгресса

Сенатор-демократ Тим Кейн заявил, что внесет на рассмотрение Сената резолюцию о военных полномочиях, чтобы остановить угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Омана.

"Как только мы вернемся после августовских каникул, я внесу резолюцию о военных полномочиях, запрещающую военные действия против Омана, и надеюсь, что некоторые коллеги-республиканцы присоединятся к демократам…" — говорится в заявлении Кейна, опубликованном на его сайте.

Он отметил, что угроза Трампа потратить сокращающийся арсенал США на Оман — "страну, с которой у США крепкие дипломатические отношения и соглашение о свободной торговле", — заставляет радоваться "таких реальных противников, как Китай и Россия".

Ранее президент США заявил, что нанесет удар по Оману, если эта страна продолжит переговоры с Ираном по контролю над Ормузским проливом.

"Если Оман продолжит следовать этим путем, то мы бомбами вытряхнем из него все это", — процитировал в понедельник Трампа журналист Fox News Трей Йингст в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что Иран и Оман проводят консультации о совместном контроле над Ормузским проливом.

Источник: Интерфакс