Международная сеть клининговых услуг White Star оказала услуги в доме народной артистки Бриллиант Дадашевой - ФОТО - ВИДЕО

Профессиональная команда Международной сети клининговых услуг White Star провела масштабные работы по уборке в доме народной артистки Азербайджанской Республики Бриллиант Дадашевой.

В ходе оказания услуги все помещения жилого дома были тщательно очищены. С поверхностей удалили пыль и пятна, профессионально вымыли полы, двери, окна и стеклянные поверхности, провели уборку санитарных зон, кухни и других помещений, подготовив дом к комфортному использованию.

В комплекс выполненных работ вошли:

* генеральная и глубокая уборка дома;

* мытьё окон с обеих сторон;

* очистка мебели и мягких поверхностей;

* удаление жировых отложений и загрязнений с кухонной техники;

* дезинфекция ванной комнаты и санитарных зон.

Результат работы профессиональной команды White Star получил высокую оценку Бриллиант ханум. Для нашей компании большая честь и одновременно большая ответственность, что народная артистка осталась довольна качеством оказанных услуг.

Международная сеть клининговых услуг White Star — это международный клининговый бренд, который работает не только в Азербайджане, но и в нескольких странах мира. Компания предоставляет частным и корпоративным клиентам широкий спектр услуг в соответствии с международными стандартами.

Основные направления деятельности нашей компании:

* генеральная уборка квартир, вилл и жилых домов;

* глубокая уборка после ремонта;

* мытьё фасадов жилых домов, зданий и бизнес-центров;

* очистка крыш, дворов и открытых территорий;

* ежедневная и периодическая уборка офисов и бизнес-центров;

* специальная гигиеническая уборка клиник и медицинских учреждений;

* уборка ресторанов, гостиниц и других коммерческих объектов;

* химчистка диванов, кресел, матрасов, стульев и ковров;

* профессиональное мытьё окон, витрин и стеклянных фасадов;

* мойка и полировка напольных покрытий с использованием специальной техники.

В процессе работы White Star использует современное профессиональное оборудование, а также экологически чистые и безопасные моющие средства. Химические составы подбираются с учётом особенностей каждой поверхности. Их правильное и безопасное применение строго контролируется.

Перед началом работы все сотрудники компании проходят этапы отбора и проверки, а также трёхмесячную программу обучения. В программу входят правила безопасного использования моющих средств, техника безопасности, нормы общения с клиентами, управление профессиональным оборудованием и соблюдение стандартов качества. К оказанию услуг допускаются только сотрудники, успешно завершившие обучение.

Выполнение каждого заказа контролируется супервайзером и специалистами отдела контроля качества. После завершения работ все помещения тщательно проверяются. Объект передаётся только после того, как клиент полностью подтвердит своё удовлетворение результатом.

Для White Star чистота — это не просто услуга. Это создание здоровой, безопасной и комфортной среды для жизни и работы. Главная цель компании — предоставлять каждому клиенту качественный, надёжный и профессиональный сервис.

Международная сеть клининговых услуг White Star — чистота, качество и доверие на уровне мировых стандартов.

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