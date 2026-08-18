Скончался бывший сотрудник бакинского офиса BBC Адалят Исмаилов.

Об этом сообщила его бывшая коллега, журналистка Наиля Балаева.

Адалят Исмаилов родился в 1968 году в Борчалы, в Башкечиде (Дманиси).

Он работал в местной службе BBC в технической и административной сферах.

Отметим, что его сестра Садагат Исмаилова, которая также ранее работала вместе с ним в BBC, около десяти лет назад скончалась от онкологического заболевания.

Allah rəhmət eləsin.

Источник: Musavat