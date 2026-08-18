Скончался бывший сотрудник бакинского офиса BBC Адалят Исмаилов
Скончался бывший сотрудник бакинского офиса BBC Адалят Исмаилов.
Об этом сообщила его бывшая коллега, журналистка Наиля Балаева.
Адалят Исмаилов родился в 1968 году в Борчалы, в Башкечиде (Дманиси).
Он работал в местной службе BBC в технической и административной сферах.
Отметим, что его сестра Садагат Исмаилова, которая также ранее работала вместе с ним в BBC, около десяти лет назад скончалась от онкологического заболевания.
Allah rəhmət eləsin.
Источник: Musavat
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