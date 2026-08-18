Армения и Индия углубят сотрудничество в сфере оборонной промышленности

Армения и Индия будут углублять сотрудничество в оборонной промышленности.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписан между министерством высокотехнологичной промышленности Армении и министерством обороны Индии.

Как сообщает армянское министерство "хайтека", министр Давид Тадевосян 17 августа принял делегацию во главе с секретарем министерства обороны Индии Раджешем Кумаром Сингхом, прибывшую в Армению с официальным визитом.

Стороны письменно скрепили направления взаимовыгодного сотрудничества в сфере оборонной промышленности, включая реализацию совместных научно-исследовательских, проектных и инновационных программ, развитие стартапов и инкубаторов в сфере оборонных технологий, а также программы обмена опытом и развития профессиональных компетенций специалистов отрасли.

В ходе встречи обсуждались возможности расширения сотрудничества между Арменией и Индией в сферах оборонной промышленности и высоких технологий. Особое внимание было уделено таким направлениям, как научные исследования, разработки и инновации. Стороны подчеркнули важность укрепления институциональных связей и развития партнерства с армянскими компаниями.

Ранее Сингх встретился с министром обороны Армении Суреном Папикяном. Собеседники рассмотрели вопросы, касающиеся армяно-индийского взаимодействия в сфере обороны, в том числе военно-технического сотрудничества.

В последние годы Индия стала ключевым поставщиком оружия для Вооруженных сил Армении. Как ранее писали индийские СМИ, в 2022-2023 годах стороны заключили контракты на сотни миллионов долларов. В рамках соглашений Нью-Дели уже передал или готовится передать Еревану реактивные системы залпового огня, самоходные гаубицы, системы ПВО и боеприпасы.

Источник: Sputnik Армения