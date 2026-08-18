В Агдаше рыбак утонул в Верхне-Ширванском канале

В Агдаше рыбак погиб, утонув в канале.

Как передаtт Report, житель села Гараманлы Евлахского района Сулейманов Тофиг Гачай оглу отправился на лодке по Верхне-Ширванскому каналу для рыбной ловли.

Заметив, что лодку несет в направлении плотины, где наблюдается сильное течение, он выпрыгнул из нее в воду. Однако спастись мужчине не удалось - рыбак утонул. Его тело было обнаружено на участке канала, пролегающем через село Шекили Агдашского района. дование.

По факту в Агдашской районной прокуратуре ведется расследование.