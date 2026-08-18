МВД установило виновников пожаров в трех районах Азербайджана - ФОТО

Сотрудники полиции установили личности лиц, устроивших пожары в селе Гаджаллы Габалинского района, селе Ашагы Гиямеддинли Агджабединского района и городе Агсу.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел, ими оказались Э. Мехйеддинов, И. Зейналов и Э. Мусаев.

В результате пожаров выгорели скошенные сельскохозяйственные угодья и кустарники.

В отношении указанных лиц приняты предусмотренные законодательством меры.