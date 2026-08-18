«Топливо уже заканчивается»: на границе Грузии и Азербайджана скопилась очередь из фур - ВИДЕО
На таможенно-пропускном пункте «Красный мост» на грузино-азербайджанской границе скопилась крупная очередь из фур, ожидающих въезда в Азербайджан.
Об этом сообщается в репортаже Baku TV.
Как отмечают водители, они находятся в пути уже несколько дней и, по их оценкам, простои могут продлиться еще как минимум 4-5 суток.
Сложившаяся обстановка доставляет серьезные неудобства дальнобойщикам, которые поделились деталями с корреспондентами.
«Мы застряли здесь в длинной очереди. В наших машинах находится курятина из Турции. Все документы в порядке, но топливо уже заканчивается. Когда попытались продвинуться вперед, полиция развернула нас обратно, даже не проверив бумаги», - рассказал один из шоферов.
Подробнее - в видеосюжете: