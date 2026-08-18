Опросы показывают самый низкий уровень одобрения Трампа за все время его президентства

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня за все время его президентства, следует из результатов опроса, проведенного компанией Ipsos.

Только 33% респондентов заявили, что одобряют деятельность Трампа на посту президента, в то время как 64% высказались «против».

Ранее в этом месяце опросы показывали, что рейтинг одобрения Трампа составляет 35%.

Согласно опросу, около 80% американцев, в том числе 87% демократов и 71% республиканцев, считают, что участие США в иранском конфликте «будет продолжаться в течение длительного времени». Лишь 16% опрошенных заявили, что конфликт, скорее всего, закончится через несколько недель.

В опросе приняли участие 1 тыс. 166 совершеннолетних американцев по всей стране. Погрешность составляет 3 процентных пункта.

Источник: Интерфакс