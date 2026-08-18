В МИД РФ прибыл посол Японии

Посол Японии в Москве Акира Муто, вызванный в МИД России, прибыл в здание министерства на Смоленской площади, передает корреспондент ТАСС.

Он проигнорировал вопросы журналистов, проследовав в дипведомство без комментариев.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что Россия вызвала посла Японии после протеста Токио из-за поездки президента РФ Владимира Путина на остров Итуруп. Однако в японском посольстве "замялись" и сказали, что дипломат не сможет посетить министерство ни 14, ни 17 августа, так и не объяснив внятно причину.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила ТАСС, что Акира Муто после слов Лаврова "резко почувствовал себя лучше" и прибудет в российское внешнеполитическое ведомство 18 августа.