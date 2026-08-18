Объявленный в международный розыск азербайджанец будет экстрадирован из РФ

В соответствии с требованиями Конвенции от 7 октября 2002 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» Генеральная прокуратура РФ удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры АР об экстрадиции гражданина Азербайджана Нахида Алиджанлы.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры АР.

В ходе расследования уголовного дела, проводимого в Военной прокуратуре Губадлинского района, были установлены обоснованные подозрения в совершении Н. Алиджанлы преступления, предусмотренного статьей 333.4-1 Уголовного кодекса АР, — самовольное оставление воинской части или места службы на срок свыше трех месяцев.

В связи с этим было принято решение привлечь его к уголовной ответственности в качестве обвиняемого. Поскольку Н. Алиджанлы скрылся от следствия, он был объявлен в международный розыск.

В настоящее время Пенитенциарной службой Министерства юстиции Азербайджана в соответствии с международными процедурами принимаются необходимые меры для его доставки в Азербайджан.