Мелания Трамп обеспокоилась за своего супруга из-за рисков покушения на него

Первая леди США Мелания Трамп беспокоится за своего супруга Дональда Трампа из-за рисков покушения на него.

Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Первая леди Мелания Трамп все больше обеспокоена безопасностью президента на фоне сохраняющихся международных угроз», — отмечается в материале.

Сам Трамп отверг опасения по поводу безопасности, однако источник издания заявил, что подобные угрозы серьезно беспокоят главу Белого дома.