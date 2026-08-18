Лукашенко подарили первый белорусский автомат

Белорусские оружейники подарили президенту Александру Лукашенко автомат, полностью произведенный в республике.

Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Беларуси Telegram-канал "Пул первого".

Во вторник Лукашенко посетил производственное подразделение ОАО "Кидма тек", где ему представили собственное полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия, в частности — первого белорусского образца боевого стрелкового оружия — автомата ВСК-100Б. Работа по созданию полностью локализованной версии ВСК-100Б находится на финальной стадии. Именно эту модель полностью отечественного производства подарили Лукашенко.

"Еще один экземпляр Первый (Лукашенко — прим. ред.) поручил изготовить для музея Дворца независимости", — говорится в сообщении.

Автомат ВСК-100Б изготовлен по АК-подобной системе, на него можно установить оптические прицельные и электронно-оптические приборы, сошки, глушители, подствольный гранатомет, штык-нож. Приклад — складывающийся телескопический, рукоятка оборудована местом хранения. Увеличена живучесть ствола, повышена точность и кучность стрельбы в сравнении с аналогичными образцами стрелкового оружия. Наличие дополнительного обвеса позволяет применять автомат в том числе как легкий пулемет и снайперскую винтовку.