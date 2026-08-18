Хуситы заявили об ударе беспилотниками по НПЗ Saudi Aramco

Мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удар с использованием беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу саудовской государственной компании Saudi Aramco в провинции Джизан.

Об этом сообщило подконтрольное повстанцам агентство SABA со ссылкой на военный источник.

«Йеменские вооруженные силы (имеется в виду хуситы — прим. ТАСС) атаковали нефтеперерабатывающий завод Aramco в Джизане с помощью нескольких беспилотников», — приводит агентство слова источника. Собеседник SABA отметил, что атака якобы стала ответом на нарушение воздушного пространства в йеменских провинциях Саада и Хаджа.