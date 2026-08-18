СМИ: экс-премьера Пакистана Имрана Хана перевели из тюрьмы в больницу

Верховный суд Пакистана принял решение о переводе отбывающего заключение по обвинению в коррупции экс-премьера Пакистана Имрана Хана из тюрьмы в больницу по состоянию здоровья.

Об этом сообщает местный телеканал Geo.

По его данным, политика направят в больницу "Шифа" для медицинского обследования и лечения до следующего слушания. Суд также обязал власти предоставить полную медицинскую карту бывшего премьер-министра и попросил оппозиционную партию "Движение за справедливость" не политизировать вопрос о состоянии здоровья своего лидера.

В феврале адвокаты экс-премьера Пакистана Имрана Хана подали ходатайство о его освобождении из тюрьмы по состоянию здоровья. В частности, правый глаз политика стал значительно хуже видеть из-за тромба. В петиции также содержался призыв к приостановлению исполнения приговора от декабря 2025 года. В соответствии с ним уже находящийся в заключении основатель оппозиционной партии "Движение за справедливость" был приговорен к 17 годам тюрьмы по делу о коррупции, касающемуся занижения Ханом стоимости госактивов — дизайнерского ювелирного набора и часов — во время его пребывания у власти.

Хан возглавлял кабмин Пакистана в 2018-2022 гг. Он был отстранен от должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему в парламенте вотума недоверия. С 2023 года политик отбывает 14-летнее тюремное заключение по обвинению в коррупции. Его супруга Бушра Биби по тому же обвинению получила семь лет тюрьмы.