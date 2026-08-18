Пожар в неиспользуемом строении в Баку потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пожар в старом здании на территории Бинагадинского района города Баку полностью потушен.

Как сообщает Report, об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

14:22

Пожарные расчеты Министерства по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар в старом здании бывшей поликлиники, расположенном вблизи станции метро "Насими" в Баку.

Как сообщает Report, силам МЧС удалось предотвратить распространение огня на соседние строения.

В настоящее время проводятся работы по охлаждению, продолжаются работы по полной ликвидации пожара.

13:03

В Насиминском районе начался сильный пожар.

По данным BAKU.WS, на место происшествия привлечены пожарные МЧС.

По словам очевидцев, пожар зафиксирован в жилом секторе.