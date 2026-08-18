Пожар в неиспользуемом строении в Баку потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Пожар в старом здании на территории Бинагадинского района города Баку полностью потушен.
Как сообщает Report, об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям.
14:22
Пожарные расчеты Министерства по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар в старом здании бывшей поликлиники, расположенном вблизи станции метро "Насими" в Баку.
Как сообщает Report, силам МЧС удалось предотвратить распространение огня на соседние строения.
В настоящее время проводятся работы по охлаждению, продолжаются работы по полной ликвидации пожара.
13:03
В Насиминском районе начался сильный пожар.
По данным BAKU.WS, на место происшествия привлечены пожарные МЧС.
По словам очевидцев, пожар зафиксирован в жилом секторе.
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