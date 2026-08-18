Экспедиция, проливающая свет на историю Салбира: обнаружена 32-метровая оборонительная стена - ФОТО

В этом году Азербайджано-корейская международная археологическая экспедиция продолжила совместные исследовательские работы на территории Чухур-Габала Габалинского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, уже на протяжении 17 лет археологи двух стран проводят совместные исследования на территории древнего города Габала. Нынешние раскопки посвящены изучению внутренней оборонительной стены в районе северо-западных ворот городища Салбир.

Археологические исследования проводятся командой, состоящей из сотрудников Института археологии и антропологии Национальной Академии наук Азербайджана и специалистов ряда научных центров Кореи. Начиная с 2009 года Азербайджано-корейская международная археологическая экспедиция проводит совместные исследования на территории Салбир древнего города Габала. За прошедший период международная экспедиция добилась ряда успешных результатов. В результате проведенных изысканий удалось внести ясность во многие моменты древней истории Азербайджана. В качестве успешного итога проекта предусматривается продолжение совместных работ и в будущем.

За прошедший период совместная экспедиция провела археологические исследования, охватывающие периоды палеолита, энеолита и ранней бронзы, на трех исторических участках Габалы - столицы государства Кавказская Албания, ставшей впоследствии значимым городом в истории Азербайджана и Востока.

Ведущий научный сотрудник Института археологии и антропологии, руководитель Азербайджано-корейской международной экспедиции Джейхун Эминли сообщил, что исследования этого года посвящены в основном изучению внутренней оборонительной стены в северо-западной части города. «К изучению стены приступили несколько лет назад, и в настоящее время исследования в этом направлении продолжаются. Примечательно то, что на сегодняшний день обнаружен и исследуется 32-метровый участок оборонительной стены. Внутренние оборонительные стены охватывают X-XI века», - сказал руководитель экспедиции, добавив, что работы продолжатся до конца августа.

За прошедшее время на территории Салбира - участке города Габала, относящемся к I-XI векам, - исследования проводились в нескольких местах: на северо-западном, западном и юго-западном направлениях. В ходе раскопок выявлены фрагменты городских оборонительных укреплений, различные типы построек (частные дома, производственные помещения, бассейн, водопровод, линия канализационных стоков), погребения, в том числе катакомбного типа, глиняная посуда, украшения. Эти находки позволяют исследовать уровень градостроительства и городской жизни I-XI веков.

Профессор Сеульского национального университета Ю Бён Грок отметил, что реализуемый проект перерос в успешное сотрудничество между археологами двух стран. Корейский ученый обратил внимание на то, что в ходе археологических раскопок этого года также были получены весьма интересные результаты и изыскания продолжаются. «Азербайджано-корейская международная археологическая экспедиция продолжает исследования на территории Салбир древнего города Габала. Совместная экспедиция действует с 2009 года, и в этом исследовательском сезоне нам удалось изучить важные вопросы в различных частях территории Салбира. В настоящее время мы проводим исследования в северо-западной части Салбира, где располагается внутренняя оборонительная стена длиной 32 метра - предположительно, именно на этом участке. Надеемся получить хорошие результаты», - сказал корейский профессор, подчеркнув успешное продолжение совместной работы.

Как и в ходе предыдущих экспедиций, в этом году были созданы необходимые условия для сохранения наиболее интересных образцов материальной культуры, найденных в результате археологических исследований, и проведения лабораторных работ специалистами. Данные образцы экспонируются в выставочном зале Археологического центра на территории Чухур-Габала.