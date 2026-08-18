Двоюродного брата Башара Асада приговорили к смертной казни

Четвертый уголовный суд Дамаска приговорил к смертной казни Васима Асада, двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада, признав его виновным в убийствах и пытках, квалифицированных как военные преступления и преступления против человечности.

Об этом сообщил телеканал Syria TV.

По его информации, суд признал Васима Асада виновным в умышленном убийстве нескольких человек, убийстве с применением пыток, а также в действиях, направленных на разжигание гражданской войны и межконфессионального конфликта. Кроме того, ему вменены незаконное лишение свободы и пытки как военные преступления и преступления против человечности.

Суд также назначил ему по три года лишения свободы за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее стойкую инвалидность, и за мошенничество, а также штраф в размере 1 тыс. сирийских фунтов. После объединения наказаний суд оставил в силе наиболее строгое из них — смертную казнь.

При этом Васим Асад был оправдан по обвинениям в контрабанде и торговле наркотиками за недостаточностью доказательств. Суд постановил наложить исполнительный арест на его движимое и недвижимое имущество.

Решение было вынесено примерно через год после задержания Васима Асада в районе сирийско-ливанской границы. Судебные заседания по его делу начались 24 июня.

Васим Асад родился в 1980 году в городе Кардаха провинции Латакия. По данным канала, после начала конфликта в Сирии в 2011 году его связывали с формированием вооруженных групп, обеспечением их оружием и финансированием, а также с участием в боевых действиях. Он также обвинялся в убийствах, вымогательстве, взяточничестве, наркоторговле и контрабанде. При этом он не занимал высоких официальных должностей в государственных структурах бывшего сирийского правительства. США и европейские страны ранее включили его в санкционные списки в связи с деятельностью, связанной с вооруженными формированиями и сетями производства и контрабанды каптагона. Как указывает Syria TV, смертный приговор еще не означает его немедленного исполнения: сирийское законодательство предусматривает ряд процедур перед приведением такого решения в исполнение, а сам приговор может быть обжалован в установленном порядке.



Источник: ТАСС