Politico: в законопроектах США появились ошибки из-за использования ИИ

Конгресс США столкнулся с наплывом законодательных документов, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ), многие из которых полны ошибок и некачественных формулировок.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По их информации, некоторые конгрессмены "обращаются к моделям Claude и ChatGPT для составления законодательных формулировок". Источники отмечают, что в связи с этим сотрудники юридического управления Палаты представителей вынуждены тратить "больше времени на проверку и переписывание текстов, сгенерированных при помощи ИИ, чем на написание законопроектов с нуля".

Собеседники издания отмечают, что ошибки в сгенерированных текстах могут привести к замедлению законодательных процессов и повлечь за собой судебные иски из-за неверно процитированных законов или неправильных юридических определений. По словам бывшего главы юридического управления нижней палаты Конгресса Уэйда Баллоу, ИИ часто упускает нюансы законодательной лексики, например, должна ли та или иная сумма денег проходить в документе как "налоговый кредит, налоговый вычет, налоговая льгота или грант".

По словам одного из источников Politico, проблема усугубляется тем, что "люди, использующие ИИ для написания законов, могут не афишировать это". Он подчеркнул, что применение нейросетей в работе все еще воспринимается на Капитолийском холме как табу.

Источник: ТАСС