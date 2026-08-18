Суд заблокировал решение администрации Трампа о переносе штаб-квартиры ФБР

Федеральный судья штата Мэриленд заблокировал решение администрации президента США Дональда Трампа о переносе штаб-квартиры Федерального бюро расследований (ФБР) в здание Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный документ.

Также суд ввел запрет на решение о перенаправлении средств ФБР, выделенных для строительства нового здания для ФБР в Мэриленде. Судья счел, что власти и жители штата в случае отмены решения о сооружении новой штаб-квартиры столкнутся с экономическими потерями, лишившись в том числе будущих выгод.

Штаб-квартира ФБР с 1975 года находится в здании Эдгара Гувера в центре Вашингтона. Однако оно устарело, в связи с чем последние 15 лет шли дискуссии о переносе бюро в другое место. В 2023 году администрация тогдашнего президента США Джо Байдена утвердила план строительства нового здания для ФБР в Мэриленде, на что конгрессом было выделено $323 млн.

В начале июля администрация общих служб США (GSA), в задачи которой входит управление и поддержка основных функций федеральной власти, сообщила, что штаб-квартира ФБР разместится в здании имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.