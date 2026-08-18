Пашинян уверен, что связи Армении с США будут расширяться

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с членом Палаты представителей Конгресса США Абрахамом Хамаде выразил уверенность, что политические и экономические связи Армении с США будут расширяться.

"Премьер-министр подчеркнул важность последовательного развития отношений между Арменией и США, отметив, что в последнее время они носят динамичный характер. Пашинян указал на необходимость последовательного продвижения насыщенной повестки двустороннего взаимодействия, выразив уверенность, что связи между Арменией и США продолжат расширяться как в политической, так и в экономической и технологической сферах", - говорится в сообщении пресс-службы армянского правительства.

Собеседники обменялись мнениями по региональным процессам, а также по вопросам, касающимся хода реализации проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

Источник: ТАСС