В Катаре назвали ложными заявления Ирана об удерживаемых в эмирате пилотах

Утверждения Тегерана о том, что Катар удерживает иранских пилотов, не соответствуют действительности.

Об этом заявил официальный представитель МИД эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Эти заявления для СМИ совершенно лишены оснований, это нелогичные утверждения", - сказал он, комментируя слова иранской стороны об удерживаемых летчиках. Аль-Ансари подчеркнул, что иранские самолеты вторглись в воздушное пространство Катара для нанесения удара по Дохе и были сбиты после того, как пилоты не ответили на предупреждения. По его словам, 19 марта были найдены останки одного из летчиков, которые впоследствии передали иранской делегации. Поисковая операция завершилась 6 апреля. Представитель МИД добавил, что Доха пригласила иранскую техническую группу ознакомиться с деталями поисково-спасательной операции, однако Тегеран не ответил на приглашение, которое "все еще в силе".

15 августа глава комитета по поиску пропавших без вести Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багерзаде заявил, что три иранских пилота были взяты в плен катарскими военными в марте после крушения их истребителей. Он призвал Международный комитет Красного Креста посетить летчиков и способствовать их освобождению.

Источник: ТАСС