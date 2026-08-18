Доха допустила заключение нового соглашения между США и Ираном

Доха допускает возможность заключения нового соглашения между Соединенными Штатами и Ираном, которое позволит полностью завершить текущий конфликт.

Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Наша задача сейчас состоит в том, чтобы вновь добиться прекращения огня, остановить продолжающуюся эскалацию и вернуть стороны к переговорам", - сказал дипломат. При этом он отметил, что Вашингтон и Тегеран могут "достичь нового соглашения, которое полностью положит конец этой войне".

Катар работает над восстановлением режима прекращения огня между США и Ираном, сообщил представитель МИД.

Источник: ТАСС