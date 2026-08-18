В Турции микроавтобус улетел в кювет, не выжили четыре человека

В турецком городе Сивас микроавтобус улетел в кювет, в результате чего четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщила газета Milliyet.

По данным издания, инцидент произошел рядом с селом Эльмасеки-Чокрак. Микроавтобус вез 14 человек из Сиваса в Сушехри. В какой-то момент водитель потерял управление, машина врезалась в ограждение, после чего упала в кювет.

В результате ДТП 10 человек получили ранения. Четырех пострадавших, чьи жизни находились в опасности, эвакуировали в больницы в центре города с помощью вертолета. По факту произошедшего начали расследование, следует из материала.