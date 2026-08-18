Зеленский выдвинул Хмару на пост главы Минобороны Украины

Владимир Зеленский выдвинул Евгения Хмару на пост главы Минобороны Украины.

Это следует из материалов обсуждения кандидата с фракциями в Верховной раде, которые публикует депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

На пост министра иностранных дел предлагается Андрей Сибига. И Хмара, и Сибига на данный момент являются исполняющими обязанности руководителей соответствующих министерств. При этом формально их кандидатуры не внесены в парламент.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Сибига, скорее всего, получит достаточно голосов в Раде для назначения на пост министра иностранных дел, но выражали сомнения, поддержат ли депутаты кандидатуру Хмары. Голосование по обоим кандидатам ожидается 19 августа.