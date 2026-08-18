В Армении автокран упал во время строительных работ: два человека погибли

Два человека погибли, еще один пострадал в результате падения автокрана в городе Нор Ачн в Армении, сообщает Спасательная служба МВД республики.

Инцидент произошел 18 августа во время строительных работ. В 14:44 в МВД поступило сообщение о том, что во время строительных работ упал автокран, под которым оказался человек.

На место происшествия выехали спасатели. По предварительным данным, в результате инцидента два человека погибли, еще один получил травмы.

Источник: Sputnik Армения