В Баку парень из ревности облил возлюбленную кислотой

В Баку мужчина облил свою возлюбленную серной кислотой.

Инцидент произошёл в посёлке 28 Мая Бинагадинского района, сообщил xitab24.az.

Выяснилось, что Зивар Яхьяев (имя и фамилия условные), желая отомстить девшке, которая решила прекратить с ним отношения, с особой жестокостью облил её лицо и тело серной кислотой. В результате потерпевшая получила химические ожоги II–III степени головы и лица, шеи, левой верхней конечности, обеих ушных раковин, а также правой и левой кистей. В общей сложности ожоги составили около 20% поверхности тела.

Во время досудебного производства обвиняемый дал следующие показания:

«Я уже был уверен, что она со мной не помирится. После этого я подумал о том, что она может вступить в отношения с другими людьми. Чтобы никто не мог с ней строить отношения, я хотел обезобразить её лицо и поэтому вылил ей на лицо химическое вещество».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В отношении З. Яхьяева избрана мера пресечения в виде ареста.