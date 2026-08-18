Аккаунты организаций в Азербайджане подверглись кибератакам

В Азербайджане зафиксировали скоординированные попытки получить несанкционированный доступ к учётным записям пользователей ряда организаций и государственных структур.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальное агентство кибербезопасности (MKA), злоумышленники используют различные методы для обхода защиты. Помимо зарубежных IP-адресов, они задействуют VPN- и прокси-серверы с азербайджанскими IP-адресами, маскируя таким образом реальное происхождение трафика и пытаясь обойти географические ограничения.

Основной целью атак является получение доступа к Microsoft 365 и другим почтовым системам. В результате злоумышленники могут попытаться завладеть конфиденциальной информацией, электронной перепиской и другими служебными данными.

Национальный центр реагирования на киберинциденты (CERT) рекомендовал организациям усилить контроль за безопасностью аккаунтов. В частности, необходимо проверить журналы авторизации, обратить внимание на входы из разных стран и с азербайджанских IP-адресов в течение одного дня, а также проанализировать массовые неудачные попытки входа с одного источника.

Кроме того, специалистам рекомендуется выявлять подозрительные успешные авторизации и активировать многофакторную аутентификацию (MFA) для всех пользовательских аккаунтов.

В качестве индикаторов компрометации, связанных с выявленной активностью, указаны следующие IP-адреса: 146.70.247.20, 179.43.158.195, 130.94.80.141, 94.20.154.138 и 35.178.160.238.