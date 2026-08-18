В Азербайджане объявили результаты выбора вакансий для учителей

Результаты этапа общего выбора вакансий в рамках конкурса по приёму учителей на работу уже доступны в личных кабинетах кандидатов.

Как сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию, этап проходил с 12 по 15 августа.

Кандидаты, успешно завершившие выбор вакансий, получили возможность перейти к этапу собеседования. Информация о дате и порядке проведения собеседований будет размещена в их личных кабинетах заранее.

Те, кто не прошёл этап выбора вакансий или не участвовал в нём, смогут принять участие в следующем этапе конкурса.