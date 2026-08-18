Владелицу бакинского приюта для женщин и детей вновь арестовали

Арестована владелица приюта для женщин и детей Sevgi evi ("Дом любви") Кёнюль Гасымова.

Решение об этом Хатаинский районный суд Баку принял в прошлом месяце, сообщает lent.az.

Согласно решению суда, в отношении Гасымовой избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

Ей предъявлены обвинения по нескольким пунктам статьи 133 Уголовного кодекса Азербайджана («Истязание»). В частности, речь идёт об истязании двух или более лиц, совершённом группой лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего или беспомощного человека, а также с применением пыток.

Отмечается, что три года назад Кёнюль Гасымова уже привлекалась к уголовной ответственности по статье 133 УК и предстала перед судом. Тогда решением Сабунчинского районного суда она была приговорена к двум годам лишения свободы.

Однако с учётом наличия у обвиняемой несовершеннолетнего ребёнка исполнение наказания было отложено до достижения ребёнком 14-летнего возраста в соответствии с законодательством.

По данным издания, на этот раз в отношении Гасымовой вновь избрана мера пресечения в виде ареста.