OpenAI представила ChatGPT для подростков с родительским контролем

Компания искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI представила ChatGPT для подростков, разработанный специально для несовершеннолетних и включающий родительский контроль и расширенные функции безопасности.

Об этом сообщило агентство Reuters.

«Мы считаем, что ИИ должен расширять образовательные возможности, поэтому мы разработали ChatGPT для подростков, чтобы поддерживать их в ситуациях вне класса, когда помощь не всегда доступна, и при этом вовлекать подростков в активный и совместный процесс обучения», — заявили в OpenAI.

Отмечается, что в новой версии приложения автоматически активируется режим «для подростков», когда возраст пользователя оценивается как менее 18 лет или он сам указывает свой возраст от 13 до 17 лет.

OpenAI также расширила возможности управления приложением, позволяя родителям связывать учетные записи, устанавливать «тихий час» и получать уведомления в ситуациях «повышенного риска», когда пользователь может начать говорить на опасные темы, например связанные с расстройством пищевого поведения.