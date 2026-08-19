Трамп пригрозил ударить по Оману из-за возможной сделки с Ираном по Ормузу

Дональд Трамп угрожает ударить по Оману из-за того, что Маскат готовится заключить сделку с Тегераном по управлению судоходством через Ормузский пролив.

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на двух региональных чиновников.

«Региональные чиновники заявили, что новое соглашение предусматривает вход судов в Персидский залив по маршруту, контролируемому Ираном, и выход по маршруту, контролируемому Оманом», — говорится в материале. Президент США оказался недоволен этим.

Уточняется, что власти США уже сообщили Оману о том, что выступают против некоторых положений соглашения, в числе которых и иранско-оманское управление маршрутом.