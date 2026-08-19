 СМИ: Трамп приказал прекратить переговоры с Ираном | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

СМИ: Трамп приказал прекратить переговоры с Ираном

First News Media08:40 - Сегодня
СМИ: Трамп приказал прекратить переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп поручил представителям американской администрации прекратить переговоры с Ираном.

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на американского чиновника.

По его сведениям, США уведомили своих политических союзников о смене стратегии — подход «как можно скорее сокрушить Иран» заменила идея «задушить его» со временем. Если ранее Трамп неоднократно выступал с утверждениями о том, что переговоры идут хорошо и что новая сделка вот-вот будет заключена, то теперь американский лидер говорит об отсутствии каких-либо дипломатических усилий на этом направлении, отмечает CNN.

Согласно сведениям источников телекомпании, Трамп дал указание команде своих переговорщиков, в которую входят его зять Джаред Кушнер, вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник Стив Уиткофф, не взаимодействовать с Тегераном. Хотя президент распорядился об этом после «позитивных переговоров» с Ираном, источники CNN пояснили, что Трамп недоволен неготовностью Тегерана уступать его требованиям. Как отмечается, прежде чем возобновлять переговоры, американский лидер хочет подождать, пока лидеры исламской республики продемонстрируют готовность заключить сделку, к которой он стремится.

Трамп ранее написал в Truth Social, что США не ведут и не планируют переговоров с Ираном.

Поделиться:
669

Актуально

Спорт

Последний бой «Сабаха»

Экономика

Рейтинг жалоб Центробанка за июль: Unibank всё-таки дошёл до первого места, Yelo Bank и ...

В мире

СМИ: Трамп приказал прекратить переговоры с Ираном

Общество

В Баку в трех направлениях наблюдается плотный транспортный поток

В мире

ОАЭ приостановили торговлю и все финансовые операции с Ираном

Трамп приостановил введение пошлин в 50% в отношении Канады

США работают над системой пресечения конфликтов между Израилем, Сирией и Турцией

Барро: Франция высылает двух иранских дипломатов из страны

Выбор редактора

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

Новости для вас

В Польше водителя автобуса из Азербайджана посадили в тюрьму за употребление пива за рулём

Сильные ливни в Тбилиси: подтоплены улицы, подвалы, станции метро, произошел оползень - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Умерла звезда сериалов «Герои» и «Нэшвилл» Хейден Панеттьери - ВИДЕО

В Колумбии увеличилось число погибших в результате землетрясения - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Новые подробности смерти Хейден Панеттьери: Полиция изучает лекарства и записи камер

Сегодня, 09:35

Последний бой «Сабаха»

Сегодня, 09:23

В Гусаре автомобиль насмерть сбил ребенка

Сегодня, 09:20

ОАЭ приостановили торговлю и все финансовые операции с Ираном

Сегодня, 09:07

Трамп приостановил введение пошлин в 50% в отношении Канады

Сегодня, 09:00

США работают над системой пресечения конфликтов между Израилем, Сирией и Турцией

Сегодня, 08:55

Барро: Франция высылает двух иранских дипломатов из страны

Сегодня, 08:50

В TikTok может появиться система денежных переводов

Сегодня, 08:45

СМИ: Трамп приказал прекратить переговоры с Ираном

Сегодня, 08:40

В Баку в трех направлениях наблюдается плотный транспортный поток

Сегодня, 08:35

Трамп пригрозил ударить по Оману из-за возможной сделки с Ираном по Ормузу

Сегодня, 00:00

Арестован адвокат Эльшад Мамедов

18 / 08 / 2026, 23:48

Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира

18 / 08 / 2026, 23:45

Армянская диаспора, кино и ложные нарративы прошлого

18 / 08 / 2026, 23:30

Аракчи: Разговор Пезешкиана и Ильхама Алиева открыл новую страницу в отношениях Ирана и Азербайджана

18 / 08 / 2026, 23:20

Советник главы Минтранса России Чадаев ушёл в отставку после объявления в розыск в Азербайджане

18 / 08 / 2026, 23:10

Захарова: Заявления объявленных в розыск в Баку россиян не отражают позицию РФ

18 / 08 / 2026, 22:50

OpenAI представила ChatGPT для подростков с родительским контролем

18 / 08 / 2026, 22:25

Израиль отозвал поддержку главе ФИФА Инфантино на выборах

18 / 08 / 2026, 22:05

«Барса» купила Родри у «Ман Сити»

18 / 08 / 2026, 21:50
Все новости
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az с азербайджанским блогером Аскером Аскеровым (@blogasger), получившим широкую популярность благодаря образу бухгалтера Томы. Образ бухгалтера Томы, воплощённый Аскером Аскеровым,18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10