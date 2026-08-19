СМИ: Трамп приказал прекратить переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп поручил представителям американской администрации прекратить переговоры с Ираном.

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на американского чиновника.

По его сведениям, США уведомили своих политических союзников о смене стратегии — подход «как можно скорее сокрушить Иран» заменила идея «задушить его» со временем. Если ранее Трамп неоднократно выступал с утверждениями о том, что переговоры идут хорошо и что новая сделка вот-вот будет заключена, то теперь американский лидер говорит об отсутствии каких-либо дипломатических усилий на этом направлении, отмечает CNN.

Согласно сведениям источников телекомпании, Трамп дал указание команде своих переговорщиков, в которую входят его зять Джаред Кушнер, вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник Стив Уиткофф, не взаимодействовать с Тегераном. Хотя президент распорядился об этом после «позитивных переговоров» с Ираном, источники CNN пояснили, что Трамп недоволен неготовностью Тегерана уступать его требованиям. Как отмечается, прежде чем возобновлять переговоры, американский лидер хочет подождать, пока лидеры исламской республики продемонстрируют готовность заключить сделку, к которой он стремится.

Трамп ранее написал в Truth Social, что США не ведут и не планируют переговоров с Ираном.