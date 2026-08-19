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В TikTok может появиться система денежных переводов

First News Media08:45 - Сегодня
В TikTok может появиться система денежных переводов

TikTok рассматривает возможность внедрения функции денежных переводов между пользователями внутри сервиса, пишет агентство Bloomberg.

По его сведениям, функция может быть реализована на основе технологии TikTok Pay, которая в настоящее время доступна только во Вьетнаме, Малайзии и Таиланде и лишь для совершения покупок в TikTok Shop.

Отмечается, что в этом году пользователи, пользуясь сервисами TikTok, потратили свыше $2,9 млрд. Введение новой функции позволит сохранять пользователей внутри приложения и извлекать больше выгоды из транзакций, указывает Bloomberg.

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